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За два месяца число активных больных COVID-19 в Украине выросло на 386%

Наибольший рост зафиксирован после ослабления карантинных ограничений. 

В сравнении с 20 апреля число активных больных COVID-19 в Украине выросло на 386%. Такие данные по состоянию на 23 июня опубликовал Центр общественного здоровья Украины.

"Количество активных больных составляет 20 083. Показатель заболеваемости - 48 на 100 000 населения. Прирост активных подтвержденных больных за сутки сравнительно с предыдущими составил 4,1%", - говорится в сообщении.

Фото: phc.org.ua

В учреждениях здравоохранения для пациентов с коронавирусом отвели 25 539 кроватей, из них заняты 4115. Больше всего пациентов находятся на стационарном лечении во Львовской (794), Волынской (466), Черновицкой (455), Харьковской (347) областях и Киеве (333).

В Центре общественного здоровья призвали соблюдать все необходимые для сдерживания пандемии правила. Это, среди прочего, тщательное мытье рук после прихода из магазина и разбора покупок, а также использование масок и респираторов. 

Напомним, что два дня подряд Львовская область лидирует по количеству новых случаев заболевания. За 21 июня там зарегистрировали 200 новых случаев инфицирования, за 22 - 240. 

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