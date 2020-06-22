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В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19

Это касается торговых сетей, кафе, ресторанов и сферы общественного обслуживания. 

В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
Фото: m.day.kyiv.ua

Владельцы и руководители торговых сетей, заведений общественного питания и сферы общественного обслуживания в Киеве должны организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу.

Соответствующее распоряжение одобрил штаб по чрезвычайным ситуациям, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что штаб по чрезвычайным ситуациям принял решение о том, что собственники и руководители торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, которые определяют наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высокая вероятность инфицирования коронавирусом", - заявил Кличко.

Он также добавил, что столица увеличила количество ПЦР-тестирования на коронавирус, поскольку все больше людей обращаются с симптомами COVID-19 и воспалением легких.

Напомним, что за минувшие сутки в Киеве обнаружили 43 случая инфицирования коронавирусом. Госпитализировали шестерых пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. 

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