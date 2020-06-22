​Лукашенко призвал белорусов "не напрягаться" из-за коронавируса

Расслабляться, по словам пезидента, тоже "ни в коем случае нельзя".

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал всемирную пандемию коронавируса "коронапсихозом" и призвал соотечественников не "напрягаться" из-за этого.

Об этом он заявил, выступая с речью по случаю годовщины нападения нацистской Германии на СССР, сообщается на сайте президента.

"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стал", - сказал Лукашенко.

"Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное", - добавил он.

Напомним, Лукашенко уверен, что он принял правильное решение, отказавшись от введения жесткого карантина из-за COVID-19. По его словам, коронавирусные пневмонии - лишь малая часть опасных болезней, существующих в мире, а смертность от них низкая. Умирают в основном люди, здоровье которых подкосили многие другие болезни, - сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, ожирение.

В конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь еще месяц будет "барахтаться" с коронавирусом.