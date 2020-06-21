В британском Рединге мужчина зарезал троих прохожих

В британском городе Рединг мужчина зарезал троих прохожих, полиция квалифицировала нападение как террористический акт. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в парке в субботу, 20 июня.

"В результате нападения в центральном парке города, расположенного примерно в 50 км к западу от Лондона, погибли три человека, еще трое получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.

На месте нападения был задержан 25-летний местный житель. По данным полиции, задержанный - предположительно выходец из Ливии.

По сообщениям СМИ, злоумышленника обезвредил полицейский, который сбил его с ног "регбистским приемом".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, глава МВД Прити Пател и госминистр по делам преступности Кит Малтуз выразили соболезнования пострадавшим.

В Рединге проживают около 200 тысяч человек. За два часа до нападения вблизи парка, где произошло нападение, прошла мирная демонстрация антирасистского движения "Black Lives Matter".

Однако местная полиция заявила, что нет никаких признаков того, что инцидент был каким-то образом связан с акцией протеста.