Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
ГлавнаяМир

В британском Рединге мужчина зарезал троих прохожих

Полиция квалифицировала нападение как теракт.

В британском Рединге мужчина зарезал троих прохожих
Фото: EPA/UPG

В британском городе Рединг мужчина зарезал троих прохожих, полиция квалифицировала нападение как террористический акт. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в парке в субботу, 20 июня.

"В результате нападения в центральном парке города, расположенного примерно в 50 км к западу от Лондона, погибли три человека, еще трое получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.

На месте нападения был задержан 25-летний местный житель. По данным полиции, задержанный - предположительно выходец из Ливии.

По сообщениям СМИ, злоумышленника обезвредил полицейский, который сбил его с ног "регбистским приемом".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, глава МВД Прити Пател и госминистр по делам преступности Кит Малтуз выразили соболезнования пострадавшим.

В Рединге проживают около 200 тысяч человек. За два часа до нападения вблизи парка, где произошло нападение, прошла мирная демонстрация антирасистского движения "Black Lives Matter".

Однако местная полиция заявила, что нет никаких признаков того, что инцидент был каким-то образом связан с акцией протеста.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также