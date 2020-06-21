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В Житомирской области местный житель зарезал мужчину и ранил еще восьмерых

Нападавший скрылся, в области объявили план “Перехват”.

В Житомирской области местный житель зарезал мужчину и ранил еще восьмерых
Фото: gp.gov.ua

В Житомирской области в ночь на 21 июня местный житель зарезал мужчину и ранил еще восьмерых человек. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Инцидент произошел в кафе пгт. Иршанск.

"Между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить", - говорится в сообщении.

После этого нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле. В области объявили план “Перехват”.

Всех пострадавших доставили в больницу. Один человек от полученных ножевых ранений скончался, семь находятся на лечении, одного выписали.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце мая в Житомирской области арендатор озера застрелил семерых человек из ружья. Подозреваемого Анатолия Захаренко суд арестовал. 

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