Оккупанты на Донбассе в субботу устроили рекордное количество обстрелов

Последний раз почти 30 обстрелов фиксировали в начале мая.

За прошедшие сутки, 20 июня, вооруженные формирования России 28 раз открывали огонь на Донбассе, в результате чего ранения получили трое военных. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Операции Объединенных сил.

Противник использовал для обстрелов артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, а также неуправляемые авиационные ракеты, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевики стреляли у Хутора Вольного, Новоалександровки, Шум, Троицкого, Золотого-4, Орехово, Попасной, Новозвановки Луганского, Новотошковского, Крымского, Железного.

Также оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки, Широкино. Неуправляемые авиационные ракеты С-8 применили у Павлополя.

С начала воскресенье, 21 июня, вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, четыре раза обстреляли позиции ООС, в результате чего ранения получил украинский военный.

Обострение на Донбассе произошло на фоне заявления пресс-секретаря Владимира Путина, который в эфире "Первого канала" назвал ситуацию с мирным урегулированием "потенциально опасной".

По его словам, обеспокоенность вызывают все чаще звучащие слова о необязательности или невозможности выполнения Минских соглашений. "Если это будет дальше звучать чаще и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик", - цитирует Пескова "РИА Новости".

Напомним, что почти три десятка обстрелов за сутки - это самое большое количество с начала мая. Для сравнения: 19 июня вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня.