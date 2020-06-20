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Двое человек погибли из-за взрыва в Станице Луганской

Что именно взорвалось, пока не сообщили.

Фото: facebook.com/policeLG

Двое человек погибли в субботу из-за взрыва в Станице Луганской, сообщила пресс-служба местной полиции.

Информация о чрезвычайном происшествии в жилом доме на улице Гоголя поступила в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции в 16:09.

На месте оказалось, что из-за взрыва погибли владельцы дома - мужчина 1962 г.р. и женщина 1968 г.р. Предмет, который взорвался, пока устанавливается.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований.

Фото: facebook.com/policeLG

Фото: facebook.com/policeLG

Напомним, что Станица Луганская находится на линии разграничения. Здесь находится единственный работающий пункт пропуска на оккупированную территорию в Луганской области.

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