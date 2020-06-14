Количество погибших в результате взрыва бензовоза в Китае возросло до 19, ранены 172 человека

Взрывная волна разрушила несколько зданий, люди оказались под завалами.

Фото: https://twitter.com/CGTNOfficial

Количество погибших в результате взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке Китая возросло до 19. В настоящее время 172 человека находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.

Об этом сообщает телеканал CGTN.

Тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе. Взрывная волна подбросила цистерну в воздух.

Пролетев более 100 метров, она упала на заводские постройки у шоссе, в результате чего произошел вторичный взрыв.

Многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, были разрушены, а люди оказались под завалами.

На месте работают пожарные, спасатели, медики, вооруженная полиция. Продолжается поисково-спасательная операция.

The death toll from the LNG tanker explosion in east #China's Zhejiang Province has risen to 19, with 172 others injured and hospitalized.



more: https://t.co/BAT2Cmdlu2 pic.twitter.com/CyHlYMAYcq — CGTN (@CGTNOfficial) June 14, 2020

Напомним, вчера сообщалось о девятерых погибших и 112 раненых в результате взрыва бензовоза 12 июня.