Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca пообещала Европе 400 млн доз потенциальной вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом.

Об этом говорится на сайте компании.

Соответствующее соглашение было достигнуто с Альянсом инклюзивных вакцин (IVA), возглавляемым Германией, Францией, Италией и Нидерландами. Поставки должны начаться до конца 2020 года.

Раньше AstraZeneca договорилась о поставке 700 млн доз для Великобритании и США и согласовала лицензию Индийскому институту сыворотки на поставку еще 1 миллиарда доз, главным образом для стран с низким и средним уровнем дохода

В мае Оксфордский университет объявил о начале II/III этапа клинического испытания вакцины в Великобритании на 10 000 взрослых добровольцев. Другие испытания на поздней стадии должны начаться в ряде стран.

Пока что в мире не существует ни одной утвержденной вакцины от COVID-19, высокозаразного респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом. По подсчетам NYT, в мире насчитывается по меньшей мере 135 вакцин, которые находятся на разной стадии готовности. AstraZeneca и Оксфордский университет продвинулись дальше всех в разработке своего препарата.