На крупнейшем продовольственном рынке Пекина обнаружили вспышку коронавируса

В 11 микрорайонах объявили "режим военного времени", жители помещены под карантин.

В Пекине впервые за последние недели вновь обнаружен очаг коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 произошла на продовольственном рынке "Синьфади", который является одним из крупнейших рынков китайской столицы.

Об этом сообщает Reuters.

Изначально коронавирус был обнаружен у пяти работников "Синьфади". Теперь тестирование проходят все 10 тысяч торговцев и других сотрудников рынка. По итогам первых 500 тестов инфекция выявлена у 50 человек.

Эксперты провели расследование и нашли коронавирус в пробах с доски, которая использовалась для разделки импортированного лосося.

Рыба поступила на базар с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг вируса нового типа. У девяти работников рынка, контактировавших с рыбной продукцией, в результате проведения тестов вирус не выявлен, все они помещены в карантин.

Пекинские сетевые супермаркеты в течение ночи изъяли из продажи лосось.

По мнению вирусологов, лосось сам по себе не может быть переносчиком коронавируса, однако тот может появляться на выловленной рыбе при соприкосновении ее с зараженными поверхностями.

В связи с ситуацией на рынке в 11 микрорайонах объявили "режим военного времени", жители помещены под карантин. В микрорайонах закрыты садики и школы, жители должны соблюдать режим самоизоляции без права покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания.

Оптовый рынок "Синьфади" в пекинском районе Фэнтай - один из крупнейших рынков китайской столицы, обеспечивающей ее население примерно 90 процентами всех овощей и фруктов. Согласно их сайту, на рынке ежедневно продается более 1500 тонн морепродуктов, 18 тысяч тонн овощей и 20 тысяч тонн фруктов.