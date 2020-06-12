Кремль отменил режим удаленной работы для всех сотрудников, кроме Путина

По словам пресс-секретаря, президент РФ вернётся в обычный режим "в обозримом будущем".

Все сотрудники Администрации президента России Владимира Путина должны будут вернуться на рабочие места с удалённой работы с понедельника, 15 июня.

Об этом сообщает РБК.

Сам Путин продолжит работать удалённо. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент вернётся в обычный режим "в обозримом будущем".

На удаленный режим чиновников Кремля перевели 30 марта, после того как в обращении к нации Путин объявил о первой нерабочей неделе, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии кафе, ресторанов, парков, увеселительных заведений и торговых предприятий, которые не продают товары первой необходимости.

На практике график нахождения на самоизоляции был гибким, кому и в какое время следует работать из дома, определяли начальники управлений либо их заместители.

Напомним, 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении карантинных мер в городе. С 9 июня в Москве отменены режим самоизоляции и пропусков. С 16 июня в городе заработают летние веранды, с 23 июня – кафе и рестораны.

При этом Собянин рекомендовал жителям Москвы не посещать официальные мероприятия в День России 12 июня, а также запланированный на 24 июня парад, посвященный 75-летию Победы.