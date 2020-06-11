​Конгресс США утвердил 250 млн военной помощи Украине

Сегодня, 11 июня, Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долларов по программе "Инициатива безопасности помощи Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Этот пакет предусматривает предоставление Украине, среди прочего, средств контрбатарейной борьбы, транспорта, медицинского оборудования, подготовку подразделений ВСУ. Также значительная часть помощи будет направлена на усиление украинских Военно-морским силам в условиях агрессивного поведения России в акваториях Черного и Азовского морей

"Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины искренне благодарны американским партнерам за последовательную поддержку реформ в Украине и укрепления обороноспособности нашей страны в условиях российской агрессии. Реформа сектора безопасности и обороны, приближение его к стандартам НАТО и достижения максимальной совместимости с вооруженными силами стран Альянса остаются одним из главных приоритетов правительства Украины", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что США выделят Украине $125 млн военной помощи за успехи в реформах.

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Спустя месяц Администрация США сняла блокировку 250 млн долларов, предназначенных для Украины.

В феврале 2020 года замминистра обороны США, который был против задержки военной помощи Украине, ушел в отставку.