Замминистра обороны США, который был против задержки военной помощи Украине, ушел в отставку

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки по вопросам политики Джон Род, который не соглашался с политикой Белого дома, в частности, в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку.

CNN передает, что Джон Род подал в отставку по просьбе президента США Дональда Трампа.

"Насколько я понял из слов министра обороны Эспера, вы просили моей отставки с должности заместителя министра обороны по вопросам политики. Высшие должностные лица администрации, назначенные президентом, выполняют просьбу президента, и поэтому, как вы и просили, я подаю в отставку с 28 февраля 2020 года", - приводит телеканал отрывок из письма чиновника главе Белого дома.

В Пентагоне журналистам заявили, что Джон Род "потерял поддержку среди высшего руководства национальной безопасности".

"Род имел разногласия с администрацией по ряду вопросов, включая Афганистан и Украину. Он часто воспринимался фигурой, которая не поддерживает определенные изменения в политике, которую вводил Белый дом и высшие должностные лица Пентагона", - отметили источники CNN.

Ранее сообщалось, что из Совета нацбезопасности Трамп уволил одного из ключевых свидетелей по делу об импичменте подполковника Александра Виндмана и его брата-близнеца Евгения.