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В небе над Австралией столкнулись два самолета, погибли четверо людей

Авиакатастрофа произошла неподалеку летной школы.

В небе над Австралией столкнулись два самолета, погибли четверо людей
Фото: Скриншот

В Австралии рядом с городом Мельбурн в небе столкнулись два небольших самолета. Об этом пишет "Укрифнорм" со ссылкой на австралийское телевидение. 

"Четверо людей погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе на севере Мельбурна сегодня утром", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в семи километрах от учебно-летной школы в городе Манглор. Известно, что столкнулись легкомоторный самолет Piper-Seminole и самолет Beechcraft Travel Air.

В каждом из них находилось по два человека: пилоту и инструктору. Отмечается, что оба борта имели разрешение на полеты возле школы.

Напомним, в июле 2019 в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме столкнулись два пассажирских самолета. ЧП обошлось без пострадавших.

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