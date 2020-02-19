В Австралии рядом с городом Мельбурн в небе столкнулись два небольших самолета. Об этом пишет "Укрифнорм" со ссылкой на австралийское телевидение.

"Четверо людей погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе на севере Мельбурна сегодня утром", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в семи километрах от учебно-летной школы в городе Манглор. Известно, что столкнулись легкомоторный самолет Piper-Seminole и самолет Beechcraft Travel Air.

В каждом из них находилось по два человека: пилоту и инструктору. Отмечается, что оба борта имели разрешение на полеты возле школы.

Four people have been killed after two planes collided at Mangalore in the state's north-east.



Witnesses have told investigators the aircraft performing training flights, crashed in mid-air. @Eliza_Rugg9 #9News pic.twitter.com/ya02En233Z — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) February 19, 2020

Напомним, в июле 2019 в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме столкнулись два пассажирских самолета. ЧП обошлось без пострадавших.