В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
ГлавнаяМир

Суд над премьер-министром Израиля Нетаньяху начнется 17 марта

Его обвиняют в коррупции по трем делам. 

Суд над премьер-министром Израиля Нетаньяху начнется 17 марта
Фото: EPA/UPG

Судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху начнется 17 марта, то есть через две недели после проведения национальных выборов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Министерства юстиции Израиля.  

Отмечается, что присутствие Нетаньяху является обязательным на заседании, где будет зачитываться обвинительный акт против него. 

Сам премьер-министр отрицает причастность ко всем трем делам о коррупции, в которых он является обвиняемым.

Напомним, что Биньямин Нетаньяху фигурирует в трех коррупционных делах:

  • дело 1000 – получение подарков на сумму не менее миллиона шекелей (более 280 тысяч долларов) – от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других своих сторонников;
  • дело 2000 – контакты с издателем национальной ежедневной израильской газеты "Едиот ахронот" ("Последние новости") с просьбой освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов газеты;
  • дело 4000 – предоставление преференций телекомпании "Безек" в обмен на позитивное освещение на ее сайте Walla.

Обвинительный акт против него был передан в суд 28 января, после того, как Нетаньяху отозвал прошение о депутатском иммунитете. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также