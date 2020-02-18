Суд над премьер-министром Израиля Нетаньяху начнется 17 марта

Его обвиняют в коррупции по трем делам.

Судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху начнется 17 марта, то есть через две недели после проведения национальных выборов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Министерства юстиции Израиля.

Отмечается, что присутствие Нетаньяху является обязательным на заседании, где будет зачитываться обвинительный акт против него.

Сам премьер-министр отрицает причастность ко всем трем делам о коррупции, в которых он является обвиняемым.

Напомним, что Биньямин Нетаньяху фигурирует в трех коррупционных делах:

дело 1000 – получение подарков на сумму не менее миллиона шекелей (более 280 тысяч долларов) – от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других своих сторонников;

дело 2000 – контакты с издателем национальной ежедневной израильской газеты "Едиот ахронот" ("Последние новости") с просьбой освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов газеты;

дело 4000 – предоставление преференций телекомпании "Безек" в обмен на позитивное освещение на ее сайте Walla.

Обвинительный акт против него был передан в суд 28 января, после того, как Нетаньяху отозвал прошение о депутатском иммунитете.