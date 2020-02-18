Мюнхенские дебаты: сравнение двух политических школ

На ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, по традиции, собираются главы государств, министры обороны и иностранных дел, представители бизнеса и международных организаций из многих стран мира. В этом году мюнхенский отель "Баварский двор" с 14 по 16 февраля приютил участников конференции из более 40 стран мира. Обсуждались важнейшие вопросы мировой политической повестки дня. Участники конференции попытались найти ответы на актуальные геополитические, экономические, политические, военные вопросы и проблемы, связанные с формированием новой глобальной системы безопасности. Выступающие в разных контекстах отметили опасность увеличения турбулентности в мировой геополитике, несоблюдения международного права в межгосударственных отношениях, нерешенности региональных конфликтов.

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Одной из актуальных тем в контексте выхода из турбулентности мировой геополитики считается формирование реальных плацдармов диалога и реализация новых действующих форматов глобального и регионального сотрудничества. Теоретически и практически эти вопросы связаны с обеспечением тесной взаимосвязи глобальной и региональной геополитики. Спектр тем, которые обсуждались на Мюнхенской Конференции, показывает актуальность этого тезиса. На Конференции не только давали «общую оценку ситуации в сфере безопасности в мире», но и анализировали состояние запада как геополитического региона. Этот вопрос рассматривался именно в контексте взаимосвязи мировой геополитики с внешней политикой ЕС. Сюда входят и вопросы, связанные с сотрудничеством стран ЕС в сфере обороны, новые трудности, которые возникали между США и союзниками по НАТО, угрозы турбулентности, в котором уже «смешались проблемы безопасности и изменения климата» и др.

Ряд дискуссий на форуме был посвящен вопросам Ирана, Сирии и Ливии. Обсуждались новые акценты Американской внешней политики, проблема расширения влияния ЕС, торговая война между США и Китаем, активизация России в мировой политике.

Несмотря на то, что в ходе конференции происходили и неожиданные смещения акцентов, на основе которых попытались по-новому взглянуть на мировую политику, многие участники дискуссий осознали один важный момент, характерной для глобальной геополитики. Конкретно, углубляется противоречие между содержанием и целями внешнего политического курса супер-держав и международного права. И этот фактор показывает себя в процессе разрешения региональных конфликтов мирным путем.

Если быть более откровенным, мы имеем в виду необоснованную поддержку и лоббирование стран-агрессоров со стороны некоторых акторов международного права и применение ими двойных стандартов в отношении других государств. Таким образом, действуя, в основном, для обеспечения своих личных геополитических интересов, крупные государства создают возможность странам-агрессорам для несоблюдения императива международного права, позволяют манипулировать переговорной ситуацией и, тем самым, обманывать мировое сообщество.

На фоне этого противоречия уже на протяжении многих лет не разрешаются опасные конфликты в разных регионах мира. Это ставит под вопрос перспективы регионального сотрудничества и формирование новой устойчивой системы региональной безопасности. Актуальность этой темы еще раз продемонстрировали дебаты на Мюнхенской Конференции Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Это была не просто дискуссия двух политиков, а дебаты двух политических школ. Ильхам Алиев представлял современную диалоговую политику, а Никол Пашинян явно выглядел как отголосок устаревшей политики, агрессивной и не готовой к цивилизованному диалогу. Вместе с тем, эти дебаты ярко показали те противоречия между глобальной и региональной геополитикой, которые мы отмечаем выше.

Глава правительства страны-агрессора – Армении всячески попытался избежать реально субстантивного диалога, манипулируя словами и искажая даже известные исторические факты.

А Президент Азербайджана, строго соблюдая правила политического этикета в рамках международного права, сдержанно и четко аргументировал свои мысли. Неслучайно, поэтому даже многие эксперты и политики в Армении победителем этих дебатов однозначно считают Ильхама Алиева.

На теоретическом уровне эти дебаты можно анализировать в разных аспектах. Например, если подойти к анализу этих дебатов в контексте роли личности в современной политике, то можно сделать интересные выводы. Этот вопрос сейчас считается одной из важных проблем в теориях современной геополитики. Международные ученые уверены, что фактор личности лидера в современных геополитических условиях играет значительную роль. Политик как личность может решать судьбу даже мировой политики.

Президент Азербайджана на дебатах отличался от своего оппонента высоким уровнем образования, культуры современного политика-лидера и хорошим знанием английского языка. Он демонстрировал лидера XXI века, открытого к диалогу, соблюдающего в любой ситуации политическую культуру и сдержанность, глубокое знание политики.

А Никол Пашинян выглядел как политик провинциального уровня с низким уровнем английского языка, постоянно пытаясь искусственно манипулировать ситуацией за счет искажения фактов и реальной логики процессов.

Этот момент особенно ярко был выражен в его словах о бывшем Шаумяновском районе Азербайджана. Н.Пашинян хотел представить этот бывший район, как часть Нагорного Карабаха, на что сразу реагировал Ильхам Алиев. Президент Азербайджана, исправив его, сказал, что этот бывший район никогда не входил в административную структуру Нагорного Карабаха. Н.Пашинян сразу согласился с Президентом Азербайджана. Странно, тогда почему премьер-министр Армении откровенно лгал перед знающими ситуацию международными экспертами? А все потому, что за ним не было исторической правды и к таким дебатам он не имел должного уровня подготовки, поэтому предпочел всячески манипулировать ситуацией. Однако, общая картина для него получилась плачевной.

Классическим уроком политики стало для премьер-министра Армении и высказывание Ильхама Алиева по поводу создания второго армянского государства. Уповая на принцип народов на самоопределение, Н.Пашинян хотел что-то доказать своему оппоненту. Но и этот трюк не прошел. Ильхам Алиев в конце дебатов сдержанно и логично прокомментировал этот вопрос и высказал исторический тезис: «Армянский народ уже самоопределился. У них есть армянское государство. Мой совет им: пусть они найдут на Земном шаре другое место для того, чтобы самоопределиться во второй раз, не в Азербайджане!»

В этих мыслях конкретно и лаконично выражена твердая позиция Азербайджанского руководства в разрешении конфликта: конфликт может решиться только в рамках территориальной целостности Азербайджанской Республики! И – точка!

Это понимали в Армении. Поэтому многие армянские эксперты считают участие Н.Пашиняна в дебатах позором для армянской стороны. Приведем только один пример. Политолог Андраник Теванян пишет, что «поведение Алиева, его поза, периодическая усмешка в адрес Пашиняна ... (когда Пашинян с энтуазиазмом изобретателя велосипеда говорил о своей микрореволюции) создавали впечатление, что в войне проигравшей стороной были мы». И заключает: «Пашинян, выступающий перед международной аудиторией с таким запасом и с таким имиджем, вновь доказал, что костюм главы государства слишком ему велик! Слишком!».

Да, преимущество и политический опыт Ильхама Алиева были очевидными и однозначными. В этом существенную роль сыграли личные качества Президента Азербайджана, что признается даже ведущими армянскими экспертами-политологами. Вместе с тем, не стоит забывать и об одном политико-нравственном факторе, который имеет огромное значение в деятельности политического лидера.

Мы имеем в виду отношение любого лидера к справедливости, гуманности, объективности и нормам международного права. Ильхам Алиев своим поведением и мыслями показал, что он – справедливый, гуманный, объективный лидер. Президент Азербайджана строго соблюдает все нормы международного права.

Неслучайно, что он в своем выступлении отдельно остановился над положением выполнения норм международного права. Ильхам Алиев подчеркнул: «Что касается вопроса международного права, то вновь должен сказать: Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие вывода армянских войск с оккупированных территорий. Требования данных резолюций все еще не выполнены. Поэтому любой путь урегулирования, который будет достигнут в результате мирных переговоров, должен обеспечить сохранение признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана».

Честно говоря, нам также не до конца понятны позиция и поведение модератора дебатов: когда Н.Пашинян цинично заявил историческую глупость, что, якобы, когда-то в древности в Закавказье жили только грузины и армяне, и азербайджанцев здесь не было вообще, то, в ответ на эту глупость, реакции модератора мы не увидели. Но когда Президент Азербайджана одним предложением подчеркнул реальный исторический факт: в начале XIX века 70% населения Еревана были этническими азербайджанцами, почему-то модератор оценила эту информацию как «неконструктивную».

Видимо, в политическом сознании все еще европейцев остаются элементы двойного стандарта, что сильно мешает справедливому разрешению конфликтов категорий Нагорного Карабаха. Нам думается, что справедливое разрешение конфликтов придет тогда, когда наши западные партнеры, все-таки, признают историческую реальность, отойдя от политики двойных стандартов, своим конструктивным подходом будут реально полезными в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе.