Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины

Да и вряд ли можно назвать усилия по снятию санкций, созданию зоны свободной торговли между Москвой и Брюсселем на Донбассе и принуждением Украины провести национальный диалог на тему истории, идентичности и языка на своей территории чем-то иным.

Сейчас запад интересует точно не война с Россией, а климат, восстановление правых идей, борьба за Арктику и Африку , противостояние США – Китай. А имя Украины ( невзирая выступление президента Зеленского ) зычно прозвучало лишь единожды: когда на сайте конференции подали план по разрешению войну на Донбассе. Документ то удаляли, то возвращали. Однако другим словом, как предательство, это не назовёшь.

Завершилась Мюнхенская конференция – военно-политический аналог форума в швейцарском Давосе, где на высшем уровне обсуждаются вопросы безопасности и обороны. Об Украине говорили мало, больше – о расколе внутри самого Запада. ЕС обвиняло США и говорило о собственной обороне, Вашингтон оправдывался, но больше говорил о Пекине, а последний вообще ушёл в рассуждения о коронавирусе. При этом о российско-украинской войне практически речь не заходила – лишь только на специализированных площадках.

Война немого со слепым

Красной линией всего форума проходило обсуждение «кризиса идентичности» Запада. Тон этому обсуждению задал глава форума Вольфганг Ишингер и продолжил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он связал утрату единства стран Запада с событиями 2014 года, когда аннексией Крыма РФ снова сделала военную силу инструментом политики, кардинально уменьшив при этом значение международного права.

Фото: EPA/UPG Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступает с обращением во время конференции в Мюнхене, 14 декабря 2020.

«Россия, справедливо или несправедливо обиженная, не просто аннексировала Крым без оглядки на международное право. Это сделало военное насилие и насильственное изменение границ на Европейском континенте инструментом политики», – сказал он.

Президент ФРН сделал несколько важных заявлений. Во-первых, он чётко указал: многие государства ошибаются, когда пытаются вернуться к национальной внутренней политике в решении новых вызовов, которые необходимо разрешать совместными усилиями, как то климатические изменения. Во-вторых, он с сожалением отметил развитие праворадикальной идеи, что означает лишь одно: ни Европа в целом, ни немцы в частности на самом деле не усвоили уроки истории Второй мировой. В-третьих, он акцентировал внимание на том, что крупные игроки перестали следовать международному праву, а ООН стала практически бездейственной.

В то же время Штайнмайер выступил за новую стратегию в диалоге с РФ, за расширение самоличной безопасности Европы и расширение её возможностей в Азии и в Африке, за поддержание политики с США, которые, как указал президент Германии, начали дистанцироваться от дел ЕС предельно давно.

Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику в адрес американкой администрации относительно угрозы распада трансатлантического альянса, и этому была посвящена львиная доля его выступления.

Фото: EPA/UPG Госсекретарь США Майк Помпео во время конференции

Его несколько помпезная речь в духе выступлений Дональда Трампа включала основной посыл: Соединённые Штаты не отказываются от мирового лидерства и поддержки НАТО. В частности, это касается вооружения Украины для защиты от российской агрессии, работы со странами Балтии с целью увеличения их способности сопротивляться российским кибератакам. Также Помпео напомнил, что США являются лидерами по борьбе с изменениями климата, сократив в 2019 году выбросы на 2,9%.

Отдельно госсекретарь США была выделена работа США с Арктическим советом, что направлена против деструктивных действий РФ и Китая – стран, которые пытаются провести экспансию в арктическом регионе.

Помпео говорил жёстко о российском влиянии, дезинформационных кампаниях и кибератаках предельно жестко, к сожалению, такой же жёсткой позиции не было нельзя было услышать в речи Генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он, к сожалению, сравнил строительство Россией Северного потока-2 с угрозой от китайской Huawei.

Примечательно, что одним из немногих доказательств того, что НАТО готово противостоять РФ на европейском континенте, Столтенбергом были названы запланированные учения «Защитник Европы 20» и увеличение числа войск.

«Мы также сталкиваемся с вызовом от более настойчивой России, стремящейся восстановить сферы влияния. Союзники по НАТО отвечают, существенно повышают уровень готовности наших сил, продолжают санкции, и сдерживают попытки России вмешиваться в нашу демократию», - указал он.

Фото: EPA/UPG Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Глава Пентагона Марк Эспер, говоря о приоритетах политики Министерства обороны США, заявил: помимо угрозы от РФ, которая так волнует Европу, следует пристально посмотреть на Китай, который все более интенсивно действует за пределами своих границ.

Примечательно, что Марк Цукерберг – с которым фотографировались все украинские чиновники: от мэра Киева до президента – поехал выступать не в Давос, а в Мюнхен. Это указывает на озабоченность Европы и США в отношении вероятных новых манипуляций на выборах с использованием возможностей социальных сетей.

Цукерберг уверял, что Фейсбук борется с фейковыми аккаунтами, сравнивая поведение реального человека и бота. Тут могут насторожить два аспекта. Во-первых, новая тенденция, которая угрожает в том числе и Украине, – это не только попытки через Фейсбук повлиять на выборы, но и воздействовать на региональные и локальные процессы посредством поддержки тех или иных групп. Во-вторых, сам факт более пристального изучения поведения пользователей в социальной сети несет риск сохранности личных данных.

Что ж, судя по выступлениям ключевых спикеров нельзя сказать, что Мюнхенская конференция в этом году была в чем-то прорывной, однако она точно утвердила новое направление – кибербезопасность – и ещё больше расколола Запад.

Фото: EPA/UPG Владимир Зеленский и Марк Цукерберг во время Мюхненской конференции по безопасности

Сговор в Мюнхене

Куда больше выводов можно сделать из тех событий, которые касались Украины. Еще до открытия конференции начался скандал из-за публикации на официальном сайте Мюнхенской конференции плана прекращения войны в Украине. Сам документ был разработан неправительственной организацией – Группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности. Помимо трех международных структур, в разработке текста взяла участие такая организация, как «Российский совет по международным делам».

В целом, украинского участия в разработке практически не наблюдалось. Среди авторов присутствуют три украинских эксперта - Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их вклад неизвестен. Соответственно, документ не учитывает украинских интересов, поскольку начинается словами «конфликт в Украине и вокруг нее», который стал следствием «катастрофических просчетов».

Основной идеей плана является восстановление сотрудничества с РФ, не учитывая восстановления Украиной суверенитета над Крымом.

Примечательно, что сам документ сначала удалили с официального сайта конференции, однако восстановили его там через день, добавив при этом альтернативную точку зрения - оперативную реакцию американского аналитического центра Atlantic Council, где указывают на ряд ошибочных пунктов в документе.

Фото: securityconference.org

Если большинство из двенадцати рекомендаций Группы лидеров евроатлантической безопасности носит конструктивный характер при условии их добросовестного выполнения всеми сторонами, то часть из таких пунктов повторяют не раз озвученные В. Путиным выгодные Кремлю решения относительно Украины.

Среди прочего: создание зоны свободной торговли на Донбассе, где ключевые бенефициары – ЕС и Россия; параллельный трек урегулирования, который позволит со временем снять санкции с РФ, полное отсутствие крымской проблемы, открытие конференции по восстановлению Донбасса, где не только РФ, но и Украина будут вкладывать деньги в восстановление региона. И, самое важное – проведение национального диалога в Украине в отношении выработки поведения с соседями. Он предполагает обсуждение вопросов языка, национальной памяти, истории и т.д.

«Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине желателен и может быть начат как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно с Польшей, Венгрией и Россией. Этот диалог должен затрагивать темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Он должен включать в себя терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам - как внутри страны, так и за рубежом - для повышения вовлеченности, инклюзивности и социальной сплоченности», - говорится в документе.

Самое любопытное, что и после высказывания украинского президента о недопустимости обсуждения вопросов безопасности Украины за её спиной глава конференции Вольфганг Ишингер заявил: «Да, я отдельно подписал этот документ, так же как это сделал и Карл Бильд. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно».

Фото: EPA/UPG Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер

Проблема только в том, что этот документ – рекомендации, предоставленные представителями уважаемой европейской организации лидерам «нормандской четвёрки». И эти предложения – в этом можно не сомневаться – точно кто-то положит на стол во время какой-то из встреч формата четырёх.

В общем, как сказала президент Эстонии: «… Мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...».