В Китае официально одобрили первый препарат для борьбы с коронавирусом

Favipiravir разработан в Японии еще в 1998 и применялся в 2014 году, чтобы остановить эпидемию гриппа.

В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили производство первого лекарства, которое может быть эффективным для лечения нового коронавируса.

В заявлении правительства города Тайчжоу указано, что речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan, передает Интерфакс-Украина.

"15 февраля препарат официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в перечень лекарств, которые могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", - говорится в заявлении.

Favipiravir - синтетический противовирусный препарат, разработанный японской компанией Toyama Chemical/Fuji Film еще в 1998 году. Препарат активен против РНК-содержащих вирусов и применялся в Японии в 2014 году, чтобы остановить эпидемию гриппа.

По последним данным, число инфицированных китайским коронавирусом возросло до более чем 69 тысяч человек. Из-за вируса умерли 1669 пациентов. В то же время 9645 инфицированным удалось выздороветь.