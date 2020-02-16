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В Китае официально одобрили первый препарат для борьбы с коронавирусом

Favipiravir разработан в Японии еще в 1998 и применялся в 2014 году, чтобы остановить эпидемию гриппа.

В Китае официально одобрили первый препарат для борьбы с коронавирусом
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили производство первого лекарства, которое может быть эффективным для лечения нового коронавируса.

В заявлении правительства города Тайчжоу указано, что речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan, передает Интерфакс-Украина.

"15 февраля препарат официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в перечень лекарств, которые могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", - говорится в заявлении.

Favipiravir - синтетический противовирусный препарат, разработанный японской компанией Toyama Chemical/Fuji Film еще в 1998 году. Препарат активен против РНК-содержащих вирусов и применялся в Японии в 2014 году, чтобы остановить эпидемию гриппа.

По последним данным, число инфицированных китайским коронавирусом возросло до более чем 69 тысяч человек. Из-за вируса умерли 1669 пациентов. В то же время 9645 инфицированным удалось выздороветь.

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