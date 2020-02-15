Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной по катастрофе МАУ

При этом передавать "черные ящики" сбитого лайнера другим странам Тегеран отказался.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

Об этом информирует пресс-служба иранского МИД.

"Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммед Джавад Зариф принял участие во встрече министров иностранных дел стран, причастных к делу украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Иране в январе", - говорится в сообщении.

Встреча на уровне министров состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

На встрече Зариф обменялся мнениями "о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента, подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса".

"Министр иностранных дел Зариф также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной в целях расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса", - отмечают в МИД Ирана.

Ранее Мухаммед Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Иран не передаст "черные ящики" сбитого самолета МАУ другим странам.

Глава иранского МИДа, сославшись на нормы Международного воздушного права, отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы украинского самолета, но признал, что Иран не сможет извлечь данные из "черных ящиков" без программного обеспечения, кабелей и дополнительной информации от США или других западных стран.

По словам Зарифа, Тегеран обращался за помощью в расшифровке к Соединенным Штатам, но получил отказ. На данный момент над расшифровкой "черных ящиков" никто не работает.

Ранее страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном призвали Иран передать бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

Напомним, только через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.