Пять стран призвали Иран отдать Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Главы МИД Канады и Ирана встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивают на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

"Министры обсудили ситуацию с расшифровкой "черных ящиков" рейса PS752. Страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения такой работы", - говорится в сообщении в твиттере.

Глава канадского МИД сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавади Зарифом и озвучил требования международной координационной группы.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Швеция и Великобритания обратились к властям Ирана с требованием передать "черные ящики".

Ранее сообщалось о готовности Ирана передать Украине или другому государству бортописцы самолета МАУ в случае, если не удастся их расшифровать.

Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации.

В то же время Франция готова помочь Украине в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.