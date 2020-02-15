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Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму

Только "для своих граждан" и в случае открытия на полуострове украинского консульства.

Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Фото: 112

Украина может провести голосование в оккупированном Россией Крыму только "для своих граждан" и в случае открытия на полуострове украинского консульства.

Об этом заявил председатель "комитета Госсовета региона по вопросам народной дипломатии и межнациональных отношений" Юрий Гемпель, передает ТАСС.

По его словам, некорректно говорить о каких-то "подпольных выборах".

Гемпель назвал Крым "законной территорией Российской Федерации", где "действуют законы Российской Федерации", поэтому "только в законодательном поле возможно это осуществить".

"Я думаю, что вполне реально открытия консульство (Украины в Крыму, - ред.) и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально", - сказал Гемпель.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил о желании провести местные выборы осенью по всей стране, включая оккупированные районы Донецкой и Луганской области и Крым.

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