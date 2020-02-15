Порошенко из Мюнхена: отсутствие у нынешней власти стратегии по Донбассу означает, что альтернативы "Минску" нет

Важно не просто удерживать украинский вопрос в повестке дня, но и активно предлагать новые инициативы.

Отсутствие стратегических идей в команде Зеленского по завершению российской агрессии в Донбассе доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует пресс-служба политсилы.

"Отсутствие инициатив, отсутствие стратегии как по внутреннему законодательству, так и по внешним позиций означает, что альтернативы "Минска" не существует. Альтернативы закона о деоккупации Донбасса нет. И в этих условиях приходится ограничиваться тактическими вещами", - отметил Порошенко.

Политик подчеркнул, что Мюнхенская конференция по безопасности - это влиятельная ежегодная площадка, где мировые лидеры обсуждают стратегию развития глобальной безопасности на следующий период. Именно поэтому так важно не просто удерживать украинский вопрос в повестке дня, но и активно предлагать новые идеи и инициативы.

"График встреч был достаточно насыщен. Это не просто желание охватить как можно больший круг, а упорная и кропотливая работа по защите украинских интересов", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что во время своей президентской каденции именно в Мюнхене обсуждались санкции против России, Минские соглашения и закон о деоккупации Донбасса.

"Ежегодно Украина выходила с теми или иными стратегическими инициативами. К сожалению, в этом году мы имели по словам президента лишь тактические вещи, иногда хаотичные, иногда противоречивые. Но для нас важно, чтобы на этих площадках мы пытались продемонстрировать единство украинской позиции. Именно поэтому мы пытались это провести в рамках двусторонних консультаций", - отметил Порошенко.