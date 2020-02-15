Зеленский провел телефонный разговор с Путиным (обновлено)
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным (обновлено)
В Одессе задержали иностранца, подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве
В Одессе задержали иностранца, подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Шкаф купе: как грамотно продумать внутреннее наполнение
Шкаф купе: как грамотно продумать внутреннее наполнение
В Мюнхене назвали 12 шагов для прекращения войны на Донбассе
В Мюнхене назвали 12 шагов для прекращения войны на Донбассе
Коронавирус может жить на поверхности и оставаться опасным до 9 дней
Коронавирус может жить на поверхности и оставаться опасным до 9 дней
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Зеленский попросил не называть Украину коррумпированной страной, потому что это уже не так

Такие заявления портят имидж Украины, который он пытается изменить.

Зеленский попросил не называть Украину коррумпированной страной, потому что это уже не так
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности попросил больше не называть Украину коррумпированным государством, потому что это уже не так. 

В частности, президент вспомнил Трампа, который ранее высказывался об Украине как об одной из самых коррумпированных стран в мире.

"Это неправда. Когда у меня была встреча с президентом Трампом, и он говорил, что в предыдущие годы Украина была такая коррумпированная. Я ему честно сказал: мы боремся с коррупцией, боремся каждый день, однако, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина - это коррумпированная страна. Потому что это уже не так. Мы хотим изменить наш имидж ", - отметил Зеленский.

"Посмотрите на нашу команду. У вас есть все инструменты, чтобы проверить - ФБР и тому подобное. Что мы украли за нашу жизнь? Все деньги, которые я имею, я заработал благодаря своему таланту. Точка. У нас новая команда и никто из них ничего не украл из бюджета. Мы платили налоги. Поэтому вы должны прекратить говорить такое об Украине ", - подчеркнул украинский президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский возмутился по поводу плана завершения войны на Донбассе, который накануне опубликовали на сайте Мюнхенской конференции, а затем удалили.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также