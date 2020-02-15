Зеленский попросил не называть Украину коррумпированной страной, потому что это уже не так

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности попросил больше не называть Украину коррумпированным государством, потому что это уже не так.

В частности, президент вспомнил Трампа, который ранее высказывался об Украине как об одной из самых коррумпированных стран в мире.

"Это неправда. Когда у меня была встреча с президентом Трампом, и он говорил, что в предыдущие годы Украина была такая коррумпированная. Я ему честно сказал: мы боремся с коррупцией, боремся каждый день, однако, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина - это коррумпированная страна. Потому что это уже не так. Мы хотим изменить наш имидж ", - отметил Зеленский.

"Посмотрите на нашу команду. У вас есть все инструменты, чтобы проверить - ФБР и тому подобное. Что мы украли за нашу жизнь? Все деньги, которые я имею, я заработал благодаря своему таланту. Точка. У нас новая команда и никто из них ничего не украл из бюджета. Мы платили налоги. Поэтому вы должны прекратить говорить такое об Украине ", - подчеркнул украинский президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский возмутился по поводу плана завершения войны на Донбассе, который накануне опубликовали на сайте Мюнхенской конференции, а затем удалили.