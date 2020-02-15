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Трофимов: заместители главы ОП в отставку не собираются

"Ни Тимошенко, ни другие замы не собираются, все работают".

Трофимов: заместители главы ОП в отставку не собираются
Первый заместитель главы АП Сергей Трофимов
Фото: Макс Левин

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов сказал, что ни он, ни другие заместители не собираются в отставку вслед за Андреем Богданом.

"Офис работает. Ни Тимошенко, ни другие замы не собираются [в отставку], все работают", - сказал он в комментарии LB.ua в кулуарах съезда партии "Слуга народа".

Трофимов предположил, что приход Андрея Ермака на должность главы ОП на его направлении работы не скажется.

Напомним, что 11 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.

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