У Зеленского приняли заявление крымчанина Яцкина о включении на обмен, - адвокат

В Офисе президента Владимира Зеленского приняли заявление украинского политзаключенного из Крыма Ивана Яцкина о включении его в список на обмен пленными с Российской Федерацией.

Об этом сообщил адвокат крымчанина Николай Полозов.

"Заявление украинского политзаключенного Ивана Яцкина о включении в список на обмен, которое я подал в Офис Президента Украины, пошло в работу. Надеюсь, все нужные решения оперативно будут приняты. Ведь каждый день нахождения в СИЗО Лефортово не добавляют здоровья и сил", - написал Полозов в фейсбуке.

Адвокат обнародовал копию ответа из Офиса президента, в котором указано, что заявление отправлено в СБУ и МИД Украины.

Фото: facebook.com/Nikolai Polozov

Ранее арестованный в аннексированном Крыму по подозрению в госизмене крымчанин Иван Яцкин написал письма из московского следственного изолятора "Лефортово" президенту Украины Владимиру Зеленскому и уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой включить его в список на обмен и оказать финансовую помощь его семье.

Яцкин был задержан в аннексированном Россией Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В декабре суд продлил ему срок ареста до марта. По этому обвинению Яцкину грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал несколько обменов удерживаемыми лицами.