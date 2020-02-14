Зеленский провел телефонный разговор с Путиным (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил с ним выполнение договоренностей, достигнутых на встрече в "нормандском формате".

Также обсуждалась подготовка следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки", сообщили в пресс-службе ОПУ.

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты согласились с необходимостью активизировать работу в рамках Минских переговоров.

Обновление. В пресс-службе Кремля заявили, что разговор состоялся по инициативе украинского президента.

Боевые действия на Донбассе у Путина традиционно назвали "внутриукраинским конфликтом". Кроме условий "нормандской встречи" и ситуации на востоке Украины, российская сторона затронула тему 75-летия со дня победы во Второй мировой войне.

"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области", – заявили в пресс-службе Кремля.

Напомним, 31 декабря Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты поздравляли друг друга с новым годом и договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

До этого они говорили по телефону в ноябре – разговор касался возвращения Россией украинских кораблей и газовых переговоров в трехстороннем формате.