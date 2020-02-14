В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
ГлавнаяПолитика

Американские сенаторы встретились с Зеленским и пообещали помогать Украине

Американцы уезжают из страны с чувством оптимизма.

Фото: Макс Требухов

Американские сенаторы Крис Мерфи, Джон Барассо и Рон Джонсон в пятницу провели в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает корреспондент LB.ua, после переговоров они пообщались с журналистами.

Сенаторы сказали, что США хотят оставить в прошлом скандал с импичментом Дональда Трампа, и заверили, что он не отразится на отношениях с Украиной.

"Мы будем продолжать усилия по увеличению объемов помощи, в том числе военной, для Украины. Это поддерживается обеими партиями в США. Только что на встрече с президентом сказали: что мы можем сделать еще? И он очертил нам некоторые вещи. То, что мы услышали, мы повезем с собой", - заявил сенатор Барассо.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Джонсон тоже подчеркнул, что приезд сенаторов - это "демонстрация двухпартийной поддержки храброго народа Украины".

Он добавил, что встреча с Зеленским прошла отлично. "Мы уезжаем из Украины оптимистично настроенными по поводу будущего страны и усилий президента", - заявил он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также