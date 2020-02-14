Фото: Макс Требухов

Американские сенаторы Крис Мерфи, Джон Барассо и Рон Джонсон в пятницу провели в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает корреспондент LB.ua, после переговоров они пообщались с журналистами.

Сенаторы сказали, что США хотят оставить в прошлом скандал с импичментом Дональда Трампа, и заверили, что он не отразится на отношениях с Украиной.

"Мы будем продолжать усилия по увеличению объемов помощи, в том числе военной, для Украины. Это поддерживается обеими партиями в США. Только что на встрече с президентом сказали: что мы можем сделать еще? И он очертил нам некоторые вещи. То, что мы услышали, мы повезем с собой", - заявил сенатор Барассо.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Джонсон тоже подчеркнул, что приезд сенаторов - это "демонстрация двухпартийной поддержки храброго народа Украины".

Он добавил, что встреча с Зеленским прошла отлично. "Мы уезжаем из Украины оптимистично настроенными по поводу будущего страны и усилий президента", - заявил он.