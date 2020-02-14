В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
ГлавнаяПолитика

Сломанный Тимошенко микрофон Разумкова отремонтировали за 11,5 тыс. гривен

Инцидент произошел 6 февраля.

Сломанный Тимошенко микрофон Разумкова отремонтировали за 11,5 тыс. гривен
Фото: LB.ua

Ремонт сломанного в сессионном зале Верховной Рады микрофона спикера парламента Дмитрия Разумкова обошелся в 11,5 тыс. гривен.

Об этом сообщили в Аппарате Рады в ответ на запрос УНН.

"В сессионном зале был выведен из строя микрофонный пульт AKG, в котором сломан, не подлежит ремонту и не пригоден к дальнейшей эксплуатации капсюль к микрофону на гибкой ножке AKG CK - 47. Стоимость одного капсюля к микрофону на гибкой ножке AKG CK - 47, согласно прайс-листам поставщиков, составляет 11 550 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте Разумкова. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что теперь Тимошено должна возместить материальный ущерб.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также