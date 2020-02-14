Сломанный Тимошенко микрофон Разумкова отремонтировали за 11,5 тыс. гривен

Ремонт сломанного в сессионном зале Верховной Рады микрофона спикера парламента Дмитрия Разумкова обошелся в 11,5 тыс. гривен.

Об этом сообщили в Аппарате Рады в ответ на запрос УНН.

"В сессионном зале был выведен из строя микрофонный пульт AKG, в котором сломан, не подлежит ремонту и не пригоден к дальнейшей эксплуатации капсюль к микрофону на гибкой ножке AKG CK - 47. Стоимость одного капсюля к микрофону на гибкой ножке AKG CK - 47, согласно прайс-листам поставщиков, составляет 11 550 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте Разумкова. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что теперь Тимошено должна возместить материальный ущерб.