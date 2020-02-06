Земля и кровь

В четверг, 6 февраля парламент приступил к рассмотрению во втором чтении и целом скандального закона о рынке земли. В этот день было все: драки, кровь и объятия. О всех подробностях начала продолжительного земельного марафона, который может продолжиться не меньше двух месяцев – в репортаже LB.ua.

ЦУ от Зеленского

Накануне знакового заседания по земле во фракции «Слуга народа» обещали: закон окончательно примут в ночь на пятницу. По состоянию на вторник, источники в руководстве фракции сообщали LB.ua о том, что удалось договориться с ОПЗЖ о снятии ими трех тысяч поправок к законопроекту в обмен на назначение вице-премьера. Но уже утром в четверг стало ясно, что кто-то кого-то, как это обычно бывает в украинской политике, просто кинул. ОПЗЖ наотрез отказалась снимать поправки, обвинив «слуг» в целенаправленном «сливе».

С самого утра перед началом заседания в четверг под Радой по призыву Юлии Тимошенко «спасать землю» собрался митинг под партийными флагами «Батькивщины» и «Нацкорпуса».

Фото: LB.ua

А в «Катрусин кинозал» (так неофициально называют в Раде подвальное помещение, где обычно проходят согласительные советы) приехал президент Владимир Зеленский для консультаций с монобольшинством.

Фото: LB.ua

Само заседание было непродолжительным. После чего сразу несколько источников во фракции «Слуга народа» рассказали LB.ua, что 80% времени говорили об обысках на «1+1», 20% – о земле. «На данный момент голосов во фракции, плюс «Голос» и группа «Доверие» за закон о рынке земли хватает для принятия в целом. Да, есть мажоритарщики в наших рядах, которые приезжают к себе на округ и потом здесь в зале боятся голосовать. Просто боятся людей. Но мы доберём за счёт других», – отметил собеседник.

Кстати, в «Голосе» уже подтвердили о готовности поддержать закон при условии учёта их 5 правок. Помимо мажоритарщиков в «Слуге» за землю не будет голосовать группа Коломойского. Во всяком случае, состоянием на дату старта земельного марафона. Александр Дубинский подтвердил LB.ua, что и на заседании с президентом, когда вся фракция голосованием зафиксировала готовность нажать кнопки затем в зале, руку с ещё минимум десятком соратников не поднял. Однако все мы помним, как тот же Дубинский и его соратник Макс Бужанский, изначально критикуя закон о земле, проголосовали за него в первом чтении. Поэтому политический «ветер перемен» к финишу может поменять своё направление.

Примечательно, что перед землёй изначально в повестке дня был проект закона о банках, а простыми словами, запрещающий возвращение «Приватбанка» Игорю Коломойскому, но дающий возможность олигарху получить компенсацию. Так вот, этот законопроект решили на совещании с Зеленским все-таки отложить. Словами депутата Никиты Потураева, «его нужно доработать».

Фото: Lb.ua

Еще один источник в «Слуге» обратил внимание на интересный факт: «Президент на фракции утром требовал, чтобы по земле была более короткая процедура. Чтобы не рассматривали все правки. Но спикер Разумков объяснил, что это нарушение регламента».

Драка и первая кровь Юли Тимошенко

Само пленарное заседание под куполом началось с нескольких затяжных перерывов для консультаций глав фракций в кабинете спикера. И только ближе к полудню вполне ожидаемо президиум и кресло спикера лично оккупировала Тимошенко. Правда, ей попытался помешать молодой депутат из «Слуги» Павел Якименко. Но Юлия Владимировна применила захват руками сзади, отодвинув нардепа. Дальше она с неподдельной злостью вырвала провода микрофона спикера, порезав большой палец до крови.

Фото: LB.ua

Ей на помощь пытался прийти верный соратник Сергей Власенко, но дорогу ему перегородил известный бодибилдер из Одессы Артём Дмитрук. Мускулистый «слуга» подхватил юриста и нардепа «Батькивщины» на руки. Хотя Власенко в «полёте» все же пытался сопротивляться.

Фото: Lb.ua

Трибуну в оборону взяли нардепы из ОПЗЖ. После провала нескольких постановлений вице-спикер Стефанчук, сидя рядом со стоящей Тимошенко в центре президиума, поставил на голосование предложение продлить работу Рады до 20.30, как и договорились на консультациях главы фракций в кабинете Разумкова. Но вдруг на табло появились провальные 222 (при минимально необходимых 226. Показательно, что 30 «слуг» тоже не голосовали). Когда Стефанчук объявил о второй попытке голосования, вокруг него началась первая драка «слуг» и оппозиции. Кстати, одним из активных участников потасовки был тот самый Евгений Брагар, прославившийся недавно рекомендацией пенсионерке продать «элитную собаку», если она у неё есть, и заплатить за газ. 25-летний нардеп явно пытался реабилитироваться в глазах коллег своей боевитостью.

Фото: Lb.ua

Дмитрию Разумкову пришлось выйти на трибуну и пообещать, что он не собирается нарушать регламент и идти по сокращённой процедуре рассмотрения правок.

«Я понимаю, что кто-то хочет политического пиара. Я сам пришёл с этого рынка. Но эти интересы не должны стоять выше государственных интересов... Давайте придерживаться договоренностей, мы их всегда выполняли. Но сегодня это пошло не так... Я понимаю, что кто-то хочет крови... Хорошо, что хоть людей не сталкиваем на улице... Давайте уважать друг друга. Что не так? Разве мы что-то нарушаем?», – негодовал он.

Фото: Lb.ua

В самом же зале «Европейская солидарность» и другие фракции оппозиции скандировали: «Референдум!»

Разумков на это не удержался и подколол Юлию Владимировну: «Не парламентаризм – занимать место другого, если оно не ваше сегодня!». Что «слуги» сопроводили громкими аплодисментами. «Раз уж ваш покорный слуга не может вести заседание, я передаю это право первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку», – закончил спикер.

Страсти улеглись. И заместитель Разумкова объявил о старте рассмотрения законопроекта о снятии моратория на продажу земли во втором чтении и целом.

Фото: Lb.ua

Не меньше двух месяцев марафона

Lb.ua уже подробно писал о правках и новациях к самому законопроекту о земле во второй редакции.

По самым оптимистичным прогнозам, для рассмотрения более 3 тыс. правок понадобится не менее 2 месяцев или 4-5 пленарных недель. Так на калькуляторе в кулуарах Рады в окружении журналистов посчитал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Вдобавок он пошутил: «наверное, куплю себе такой большой калькулятор в аграрной тематике, знаете, такие бывают. В виде коровы. Буду считать так красиво дальше», – с самоиронией говорил он.

На уточняющий вопрос о причинах ОПЗЖ снимать свои правки, он не исключил, что в процессе рассмотрения самого законопроекта «все ещё может быть». Плюс, если депутаты минимум на 1–1,5 часа ежедневно будут продлевать заседания парламента, все может ускориться. Но в любом случае, главный законодательный орган страны зашёл в затяжной земельный клинч. А всей стране, его словами, будет видно, кто именно тормозит грандиозные планы «слуг» для проведения реформ.

В этот момент Тимошенко в президиум принесли пластырь, чтобы заклеить место «пролившейся крови за землю», – как все шутили в кулуарах.

Фото: Богдан Бортаков

А глава фракции Давид Арахамия предупредил, что будет требовать от Тимошенко компенсации за нанесения вреда государственному имуществу, то бишь за сломанный микрофон спикера. В противном случае, по его словам, Юлию Владимировну ждёт уголовная ответственность. Сама же ЮВТ, как рассказали в партии, приняла решение не уходить из президиума на все время рассмотрения законопроекта. В обеденный перерыв в тот самый президиум депутатам принесли воду и перекус. Депутаты из фракции «Слуга народа» мирно ели яблоки. Оксана Савчук от «Свободы», которая утром пришла в парламент с вазоном цветов и землёй, сидя рядом с Тимошенко, пила кофе.

На улице же под Радой продолжался митинг. Ведущий со сцены обещал, что люди останутся здесь ночевать. И просил «передать всем родным» срочно выезжать автобусами на Киев. Так что продолжение следует.