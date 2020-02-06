Земля и кровь

ЦУ от Зеленского
Накануне знакового заседания по земле во фракции «Слуга народа» обещали: закон окончательно примут в ночь на пятницу. По состоянию на вторник, источники в руководстве фракции сообщали LB.ua о том, что удалось договориться с ОПЗЖ о снятии ими трех тысяч поправок к законопроекту в обмен на назначение вице-премьера. Но уже утром в четверг стало ясно, что кто-то кого-то, как это обычно бывает в украинской политике, просто кинул. ОПЗЖ наотрез отказалась снимать поправки, обвинив «слуг» в целенаправленном «сливе».
С самого утра перед началом заседания в четверг под Радой по призыву Юлии Тимошенко «спасать землю» собрался митинг под партийными флагами «Батькивщины» и «Нацкорпуса».
А в «Катрусин кинозал» (так неофициально называют в Раде подвальное помещение, где обычно проходят согласительные советы) приехал президент Владимир Зеленский для консультаций с монобольшинством.
Само заседание было непродолжительным. После чего сразу несколько источников во фракции «Слуга народа» рассказали LB.ua, что 80% времени говорили об обысках на «1+1», 20% – о земле. «На данный момент голосов во фракции, плюс «Голос» и группа «Доверие» за закон о рынке земли хватает для принятия в целом. Да, есть мажоритарщики в наших рядах, которые приезжают к себе на округ и потом здесь в зале боятся голосовать. Просто боятся людей. Но мы доберём за счёт других», – отметил собеседник.
Кстати, в «Голосе» уже подтвердили о готовности поддержать закон при условии учёта их 5 правок. Помимо мажоритарщиков в «Слуге» за землю не будет голосовать группа Коломойского. Во всяком случае, состоянием на дату старта земельного марафона. Александр Дубинский подтвердил LB.ua, что и на заседании с президентом, когда вся фракция голосованием зафиксировала готовность нажать кнопки затем в зале, руку с ещё минимум десятком соратников не поднял. Однако все мы помним, как тот же Дубинский и его соратник Макс Бужанский, изначально критикуя закон о земле, проголосовали за него в первом чтении. Поэтому политический «ветер перемен» к финишу может поменять своё направление.
Примечательно, что перед землёй изначально в повестке дня был проект закона о банках, а простыми словами, запрещающий возвращение «Приватбанка» Игорю Коломойскому, но дающий возможность олигарху получить компенсацию. Так вот, этот законопроект решили на совещании с Зеленским все-таки отложить. Словами депутата Никиты Потураева, «его нужно доработать».
Еще один источник в «Слуге» обратил внимание на интересный факт: «Президент на фракции утром требовал, чтобы по земле была более короткая процедура. Чтобы не рассматривали все правки. Но спикер Разумков объяснил, что это нарушение регламента».
Драка и первая кровь Юли Тимошенко
Само пленарное заседание под куполом началось с нескольких затяжных перерывов для консультаций глав фракций в кабинете спикера. И только ближе к полудню вполне ожидаемо президиум и кресло спикера лично оккупировала Тимошенко. Правда, ей попытался помешать молодой депутат из «Слуги» Павел Якименко. Но Юлия Владимировна применила захват руками сзади, отодвинув нардепа. Дальше она с неподдельной злостью вырвала провода микрофона спикера, порезав большой палец до крови.
Ей на помощь пытался прийти верный соратник Сергей Власенко, но дорогу ему перегородил известный бодибилдер из Одессы Артём Дмитрук. Мускулистый «слуга» подхватил юриста и нардепа «Батькивщины» на руки. Хотя Власенко в «полёте» все же пытался сопротивляться.
Трибуну в оборону взяли нардепы из ОПЗЖ. После провала нескольких постановлений вице-спикер Стефанчук, сидя рядом со стоящей Тимошенко в центре президиума, поставил на голосование предложение продлить работу Рады до 20.30, как и договорились на консультациях главы фракций в кабинете Разумкова. Но вдруг на табло появились провальные 222 (при минимально необходимых 226. Показательно, что 30 «слуг» тоже не голосовали). Когда Стефанчук объявил о второй попытке голосования, вокруг него началась первая драка «слуг» и оппозиции. Кстати, одним из активных участников потасовки был тот самый Евгений Брагар, прославившийся недавно рекомендацией пенсионерке продать «элитную собаку», если она у неё есть, и заплатить за газ. 25-летний нардеп явно пытался реабилитироваться в глазах коллег своей боевитостью.
Дмитрию Разумкову пришлось выйти на трибуну и пообещать, что он не собирается нарушать регламент и идти по сокращённой процедуре рассмотрения правок.
«Я понимаю, что кто-то хочет политического пиара. Я сам пришёл с этого рынка. Но эти интересы не должны стоять выше государственных интересов... Давайте придерживаться договоренностей, мы их всегда выполняли. Но сегодня это пошло не так... Я понимаю, что кто-то хочет крови... Хорошо, что хоть людей не сталкиваем на улице... Давайте уважать друг друга. Что не так? Разве мы что-то нарушаем?», – негодовал он.
В самом же зале «Европейская солидарность» и другие фракции оппозиции скандировали: «Референдум!»
Разумков на это не удержался и подколол Юлию Владимировну: «Не парламентаризм – занимать место другого, если оно не ваше сегодня!». Что «слуги» сопроводили громкими аплодисментами. «Раз уж ваш покорный слуга не может вести заседание, я передаю это право первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку», – закончил спикер.
Страсти улеглись. И заместитель Разумкова объявил о старте рассмотрения законопроекта о снятии моратория на продажу земли во втором чтении и целом.
Не меньше двух месяцев марафона
Lb.ua уже подробно писал о правках и новациях к самому законопроекту о земле во второй редакции.
По самым оптимистичным прогнозам, для рассмотрения более 3 тыс. правок понадобится не менее 2 месяцев или 4-5 пленарных недель. Так на калькуляторе в кулуарах Рады в окружении журналистов посчитал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Вдобавок он пошутил: «наверное, куплю себе такой большой калькулятор в аграрной тематике, знаете, такие бывают. В виде коровы. Буду считать так красиво дальше», – с самоиронией говорил он.
На уточняющий вопрос о причинах ОПЗЖ снимать свои правки, он не исключил, что в процессе рассмотрения самого законопроекта «все ещё может быть». Плюс, если депутаты минимум на 1–1,5 часа ежедневно будут продлевать заседания парламента, все может ускориться. Но в любом случае, главный законодательный орган страны зашёл в затяжной земельный клинч. А всей стране, его словами, будет видно, кто именно тормозит грандиозные планы «слуг» для проведения реформ.
В этот момент Тимошенко в президиум принесли пластырь, чтобы заклеить место «пролившейся крови за землю», – как все шутили в кулуарах.
А глава фракции Давид Арахамия предупредил, что будет требовать от Тимошенко компенсации за нанесения вреда государственному имуществу, то бишь за сломанный микрофон спикера. В противном случае, по его словам, Юлию Владимировну ждёт уголовная ответственность. Сама же ЮВТ, как рассказали в партии, приняла решение не уходить из президиума на все время рассмотрения законопроекта. В обеденный перерыв в тот самый президиум депутатам принесли воду и перекус. Депутаты из фракции «Слуга народа» мирно ели яблоки. Оксана Савчук от «Свободы», которая утром пришла в парламент с вазоном цветов и землёй, сидя рядом с Тимошенко, пила кофе.
На улице же под Радой продолжался митинг. Ведущий со сцены обещал, что люди останутся здесь ночевать. И просил «передать всем родным» срочно выезжать автобусами на Киев. Так что продолжение следует.