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Юлия Тимошенко потребовала провести всенародный референдум относительно рынка земли

"Все другое – профанация и обман Украины". 

Юлия Тимошенко потребовала провести всенародный референдум относительно рынка земли
Фото: ba.org.ua

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что решение о рынке земли должно приниматься на всенародном референдуме. Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на выступление политика в парламенте. 

По ее мнению, пропрезидентское монобольшинство пытается "протянуть" антинародный закон о продаже земли и продать земли сельхозназначения иностранным аферистам.

"То, что сейчас происходит, не имеет ничего общего с парламентаризмом. В зале – ни одного представителя аграрных ассоциаций и профсоюзов. На балконы загнали помощников "слуг народа" и даже заблокировали вход в парламент людям, которые были народными депутатами Верховной Рады предыдущих созывов и хотели присутствовать на этом "шоу". Власть за спиной парламента давно решила, что земля будет продаваться, и владеть ею будут иностранные банки", – возмутилась она.

Тимошенко подчеркнула, что только на референдуме можно решать судьбу украинской земли, которую сейчас "хотят пустить с молотка". 

"Только всенародный референдум может решить, что делать с землей. Все другое – профанация и обман Украины", – подчеркнула лидер партии.

Напомним, 6 февраля с задержкой и после потасовки между депутатами Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли.

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