Корниенко: принятие закона о земле займет от трех до пяти пленарных недель

Другие реформы затормозятся, "но мы знаем, благодаря кому".

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко спрогнозировал, что принятие закона о земле может занять около двух месяцев.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Там около 3800 правок, это 78 часов", - посчитал Корниенко на калькуляторе.

"Это пять пленарных недель, то есть два месяца. Но если мы будем продлевать на полтора-два часа в день, как мы сегодня сделали, мы фактически полторы-две недели экономим. Это три пленарных недели. Думаю, это приемлемо", - сказал он.

Корниенко признал, что рассмотрение закона затормозит проведение других реформ, "но мы знаем, благодаря кому".

Самыми активными противниками принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения являются "Батькивщина" Юлии Тимошенко и пророссийская партия "ОПЗЖ".

Напомним, что, по неофициальным данным, президент Владимир Зеленский просил нардепов принять закон о рынке земли до конца этой пленарной недели.