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​Глава МИД Дании посетит Донбасс

Йеппе Кофод 6-7 февраля приедет в Украину с визитом

​Глава МИД Дании посетит Донбасс

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод 6-7 февраля посетит Украину, в том числе зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Отмечается, что 6 февраля встретится с министром иностранных дел Вадимом Пристайко. "Главными темами переговоров будет активизация двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, помощь правительства Дании в проведении системных реформ, поддержка европейского и евроатлантического курса Украины", - говорится в сообщении..

Отмечается, что отдельное внимание министров будет сосредоточено на противодействии российской агрессии против Украины. Также будут обсуждаться пути усиления сотрудничества в многосторонних форматах по осуждению действий России как агрессора.

7 февраля Кофод посетит Донбасс.

Напомним, в январе прошлого года тогдашний  министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсон после посещения Мариуполя обещал инициировать усиление Европейским Союзом санкций против России, если не будут освобождены украинские военные моряки. Моряков освободили в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.

В апреле прошлого года министр обороны Дании Клаус Фредериксен посетил Краматорск.

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