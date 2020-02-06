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МВД анонсировало введение электронных паспортов

"Это сложный процесс - нужна верификация и защита. Но мы это сделаем".

Министерство внутренних дел планирует весной 2020 года ввести электронные паспорта гражданина Украины.

Об этом сообщил министр Арсен Аваков в четверг во время презентации государственного мобильного приложения "Дія".

"Вскоре мы представим новый революционный сервис - цифровой образ гражданина Украины. У меня есть ID и будет такой образ", - сказал Аваков, демонстрируя свой паспорт-карточку и изображение будущего электронного паспорта.

Фото: mvs.gov.ua

"Это сложный процесс - нужна верификация и защита. Но мы это сделаем", - сказал он. По его словам, Украина может стать всего второй страной мира, где будет реализован такой сервис.

Электронный паспорт будет работать через мобильное приложение "Дія" и позволит удостоверять личность при банковских операциях, получении административных и других услуг, поездок по Украине поездами и на самолетах, общении с полицией.

Напомним, что сейчас в приложении "Дія" можно хранить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.

Паспорта в виде ID-карточки сейчас есть примерно у 4,4 млн украинцев.

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