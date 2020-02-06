Рада разрешила Разумкову подписать новый закон о среднем образовании

Он включает в себе три модели изучения украинского языка для нацменьшинств.

Верховная Рада отказалась отменить решение о принятии законопроекта о полном общем среднем образовании, который включает три модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств.

За принятие проекта постановления №0901-П об отмене результатов голосования за указанный законопроект проголосовали 58 депутатов, передают "Українськi Новини".

Таким образом, спикер парламента Дмитрий Разумков имеет право подписать соответствующий законопроект и направить его на подпись президенту. После получения документа Владимир Зеленский должен в течение 15 дней подписать его или вернуть со своими предложениями.

Напомним, 16 января Рада приняла закон о среднем образовании. Он утверждает правило территориальной доступности начального и базового среднего образования. Ребенку гарантируется право обучения в коммунальной школе рядом с местом проживания (что не запрещает родителями отдать его в другую школ). Проводить конкурсы для вступления в начальные школы и гимназии - запрещается.

Этот закон дополняет рамочный закон об образовании, принятый в 2017 году.