​Гончарук пообещал в 2020 году перевести в интернет 50 самых популярных госуслуг

Цель - за три года оцифровать всё, что можно.

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал в 2020 году перевести в интернет 50 самых популярных государственных услуг.

Об этом он сказал во время презентации государственного мобильного приложения "Дія".

"Наша цель - за следующие три года оцифровать абсолютно все государственные услуги", - заявил премьер-министр.

50 услуг оцифруют уже в этом году.

"Мы начали с элементарного - чтобы в ваш смартфон закачать самые нужные документы. Больше того, мы расширяем функционал документов. Это значит, что по водительским правам можно будет, например, купить билет на самолет. Все лишние условности должны уйти в прошлое", - заявил Гончарук.

По его словам, для этого в каждом государственном органе планируют ввести должность руководителя цифровой трансформации.

"Сейчас мы стартуем, но планируем каждую неделю выдавать новые решения. Для этого нужна структура. Это значит, что в каждом министерстве, органе государственной власти, областной государственной администрации должен быть человек, ответственный за цифровизацию - CDTO [Chief Digital Transformation Officer]", - сказал он.

При этом Гончарук признал, что главный вызов цифровизации - низкий уровень использования государственных онлайн-услуг.

"Только 9% украинцев пользуются онлайн-услугами. Соответственно 91% их не использует. За следующие три года хотим научить как минимум 6 млн украинцев цифровым навыкам", - сказал премьер-министр.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что "Дія" - мобильное приложение, которое позволит хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам в Google Play и Apple Store.