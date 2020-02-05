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Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан и встретится с Папой Римским

Также запланированы встречи с президентом Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте.

Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан и встретится с Папой Римским
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля посетит Италию.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В ходе визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром  Джузеппе Конте.

Также 8 февраля состоится официальный визит Зеленского в Ватикан.

"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера", - говорится в сообщении.

Напомним, во время своей традиционной рождественской речи, произнесенной в лоджии базилики Святого Петра, Папа Римский Франциск пожелал Украине мира.

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