В Крыму продлили арест украинскому активисту Олегу Приходько

Подконтрольный России суд в Симферополе в среду, 5 февраля, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского активиста Олега Приходько.

Судья Денис Диденко постановил продлить содержание активиста в следственном изоляторе на два месяца, до 10 апреля 2020 года, пишет "Крымский процесс".

Следователь в качестве обоснования продления ареста отметил, что проводятся следственные действия и что Приходько является "гражданином иностранного государства". Также он обратил внимание, что "с учетом личности и позиции" Приходько, иная мера пресечения, кроме изоляции, не подходит.

Адвокат Назим Шеймамбетов ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест.

Сам Приходько в суде отметил, что от его мнения сейчас ничего не зависит. По его словам, уголовное дело против него сфальсифицировали из-за украинского флага.

Напомним, Олег Приходько был задержан 9 октября после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже была якобы обнаружена тротиловая шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов.

Приходько утверждает, что все это ему подбросили.

Его подозревают в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство с целью подрыва здания городской администрации города Саки с целью повлиять на органы власти, чтобы те приняли решения о вхождении Крыма в состав Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Приходько свою вину отрицает и считает это дело политическим преследованием за его проукраинскую позицию.