Кабмин отменил обязательное разрешение на капремонт дорог

Разрешение отменено пока в качестве экспериментального проекта.

Кабинет Министров отменил обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале капитального ремонта дорог. Об этом в телеграме сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Разрешение отменено пока в качестве экспериментального проекта.

Надлежащее качество работ должно контролироваться инженером-консультантом, а строительные работы на период строительства и гарантийного срока эксплуатации дорог должны быть застрахованы.

Компании, не желающие принимать участие в эксперименте, будут проходить общую процедуру начала строительных работ.

Отмена получения разрешения на проведение работ по капремонту дорог позволит подрядчику начинать работы сразу после заключения соответствующего договора.

Напомним, 27 января в Киеве состоялась презентация программы обновления украинских дорог, которую представили премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Государство планирует обновление 6 тыс. км дорог. По словам Кубракова, пока 90-95% всех украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и около половины из них нуждается в полном обновлении.

Кроме того, советник премьера Юрий Голик сообщил, что на ремонт дорог в 2020 году дополнительно потратят 20 млрд грн, поскольку ВР разрешила привлекать кредитные средства объемом до 20 млрд гривен на проведение дорожно-строительных работ. Это стало возможным благодаря принятию законопроектов №2660 и №2661 о внесении изменений в Бюджетный кодекс.