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К фракции "Слуга народа" присоединился еще один депутат

Александр Санченко прошел в парламент после того, как Ирина Венедиктова стала и.о. главы Госбюро расследований. 

К фракции "Слуга народа" присоединился еще один депутат
Фото: forum.creativity

В состав фракции "Слуга народа" вошел еще один народный депутат – Александр Санченко. Об этом во время утреннего заседания парламента сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Согласно с поданным заявлением и соответственно с ч.3 ст. 60 регламента Верховной Рады, сообщаю о вхождении народного депутата Александра Санченко в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – сказал Разумков. 

Напомним, Александр Санченко был признан и зарегистрирован народным депутатом ЦИК 16 января 2020. Он прошел под №137 в списке партии "Слуга народа" после того, как Ирина Венедиктова сложила мандат и стала и.о. главы Государственного бюро расследований.

31-летний Александр Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента. Работал директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend".

До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМисс Украины", был соинциатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

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