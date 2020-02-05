К фракции "Слуга народа" присоединился еще один депутат

Александр Санченко прошел в парламент после того, как Ирина Венедиктова стала и.о. главы Госбюро расследований.

В состав фракции "Слуга народа" вошел еще один народный депутат – Александр Санченко. Об этом во время утреннего заседания парламента сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Согласно с поданным заявлением и соответственно с ч.3 ст. 60 регламента Верховной Рады, сообщаю о вхождении народного депутата Александра Санченко в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – сказал Разумков.

Напомним, Александр Санченко был признан и зарегистрирован народным депутатом ЦИК 16 января 2020. Он прошел под №137 в списке партии "Слуга народа" после того, как Ирина Венедиктова сложила мандат и стала и.о. главы Государственного бюро расследований.

31-летний Александр Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента. Работал директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend".

До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМисс Украины", был соинциатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.