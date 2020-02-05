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В Раде хотят запретить "акустическое насилие в автотранспорте"

"Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине".

В Раде хотят запретить "акустическое насилие в автотранспорте"
Фото: kp.ua

В Верховной Раде 4 февраля был зарегистрирован законопроект №3006, предлагающий запретить акустическое насилие в автотранспорте, в связи с недавним инцидентом, когда водитель автобуса отказался выключить русский сериал и высадил волонтеров среди трассы. 

Авторами законопроекта выступили 14 депутатов из разных фракций – "Слуга народа", "Евросолидарность", "Голос", Батькивщина и группы "За будущее".

Как отметил один из авторов, нардеп фракции "Евросолидарность" Владимир Вятрович, этот проект закона призван "положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте".

"Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала", - отметил Вятрович.

Депутат подчеркнул, что трансляция музыки или фильмов на пассажирских рейсах будет разрешена только через наушники.

Напомним, инцидент произошел в конце января. Двое девушек, которые ехали из Луцка в Киев с похорон погибшего на Донбассе Николая Сорочука, были вынуждены посреди трассы выйти из автобуса из-за несогласия водителя и пассажиров выключить русский сериал.

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