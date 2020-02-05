"Зачем преподносить как "сенсацию" то, что было написано нами же в методологии".

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отрицает фальсификацию электронной переписи.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя вчерашнее заявление "Украинского центра общественных данных" о странной корреляции данных электронной переписи и Госстата.

"Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается - Госстат отражает это в своей елке. Непонятно, зачем преподносить как "сенсацию" то, что было черным по-белому написано нами же в описании методологии", - заявил Дубилет.

Он настаивает, что публикация УЦОД - фейк и вброс.

"Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняли люди, чью схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию", - написал он.

Дубилет добавил, что мог бы не реагировать на публикацию УЦОД, "но я так не могу, для меня моя репутация - главное, что у меня есть".

Напомним, что Кабинет министров собирается отказаться от традиционной переписи населения. Дмитрий Дубилет считает, что при помощи данных мобильных операторов и электронных реестров была получена "достаточно точная модель" для подсчета численности населения Украины. Она показала, что в Украине осталось всего 37,289 млн человек.

Дубилет признает, что этот метод не дает ответа на более специализированные вопросы, такие как состав семьи, жилье, национальность и пр. Но министр считает, что для ответа на них можно придумать точечные и более дешевые способы исследования.

Профессиональные социологи уверены, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.