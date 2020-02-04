Следователи теруправления ГБР в городе Киеве разоблачили начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины. Чиновник задержан за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины) от представителя строительного бизнеса.

Фото: dbr.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 млн гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику".

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Руководитель управления задержан непосредственно при получении им неправомерной выгоды в сумме 2 млн гривен. Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.