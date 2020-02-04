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Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко

Депутат «Слуги народа» Евгений Брагар в прямом эфире одного телеканала рекомендовал пенсионерке, продать «в любой момент собаку элитной породы, если она у неё есть, и заплатить за газ». Это вызвало шквал негодования украинцев не только в соцсетях, но и коллег Брагара в Верховной Раде. В «Слуге народа» все списали на молодость и неопытность 25-летнего депутата. В оппозиции же слов в отношении Брагара не подбирали.

Анна Стешенко Анна Стешенко , Специальный корреспондент
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