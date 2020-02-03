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За страйк працівники платитимуть роботодавцю

У парламенті наприкінці грудня було зареєстровано законопроект № 2682 "Про страйки та локаути", поданий групою депутатів від правлячої Зе-більшості (Третьякова і ко).

Він має скасувати Закон про колективні трудові спори. Законопроект пропонує прибрати з українського правового поля процедуру колективного трудового спору!

Фото: segodnya.ua/Александр Яремчук

Проте, пропонується введення спеціальної страйкової процедури, що складається з:

а) висування вимог;

б) переговорів;

в) попередження про страйк;

г) страйку;

ґ) припинення страйку.

Висування вимог здійснюється шляхом збору підписів більш як половини працівників підприємства або його підрозділу. Також вимоги може висунути профспілка, що об'єднує більшість працівників підприємства чи його підрозділу.

На весь час з моменту отримання повідомлення і до моменту початку страйку роботодавець може зупинити роботу підприємства...

До речі, локаут означає, що підприємство тимчасово закривається, а всі страйкуючі робітники звільняються одним розписом пера. Після чого на їх місце наймаються так звані "штрейкбрехери" - це слово так буквально і перекладається, "ті, хто ламає страйк".

Крім того роботодавець наділений правом обмежити здійснення працівниками права на страйк як в цілому, так і окремо блокування працівниками відвантаження продукції.

У разі порушення формальної процедури роботодавець отримує право на відшкодування працівниками втрат, понесених роботодавцем від страйку.

Андрій Павловський Андрій Павловський , Експерт з питань соціальної політики
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