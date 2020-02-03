Звернення до Київського міського Голови

Від імені Міжнародної асоціації «ЦЕНТР» та створеної на її кадровій і структурній основі Партії Честі висловлюємо Вам, шановний Віталіє Володимировичу, як Міському Голові Столиці незалежної України, нашу повагу та заявляємо про потенційну можливість, з нашого боку, підтримати Вашу кандидатуру на посаду Київського міського Голови на виборах до органів місцевого самоврядування, які, станом на зараз, повинні відбутися восени поточного року.

На жаль, ми не можемо зараз заявити, що нам дуже подобаються всі процеси, які наразі відбуваються в Столиці нашої Держави - в житлово-комунальній сфері, в транспортній інфраструктурі, будівництві, охороні об’єктів історичної спадщини тощо, але ми вважаємо, що всі ці питання цілком можливо вирішити шляхом більш ретельного підходу до кадрової політики, у всіх структурних підрозділах КМДА, та забезпечення реального контролю за діями керівників та інших посадовців міста, усіх рівнів, особливо, якщо в багатьох питаннях покластися на можливості профільних, авторитетних, реально діючих громадських організацій.

Особисто Вас, шановний пане Віталіє, ми знаємо, як відомого у всьому світі справжнього бійця, і це нам насправді імпонує, мабуть тому, що наша основна команда, це теж бійці, не дуже прості люди, які крім Криму, Риму та мідних цимбал бачили в своєму житті ще багато чого цікавого, але завжди стояли на боці народу України.

Як приклад підтверджуючий добрі наміри, щодо нашої з Вами, можливої взаємодії в найближчому майбутньому, пропонуємо Вам, в якості першого спільного кроку, докорінним чином змінити підхід до однієї, дуже актуальної, і не тільки на наш погляд, теми - оплати за паркування автомототранспорту в місті, а практично – ліквідувати паркувальний «бізнес» в місті Києві.

Ми вважаємо, що сплачувати двічі за використання території України для проїзду автотранспортних засобів або їх паркування – АНТИКОНСТИТУЦІЙНО! Транспортний збір в нашій державі і так сплачується в обов’язковому порядку під час заправки транспортного засобу пальним (і це для нашої країни, на диво, дуже прогресивний та розумний підхід до цієї теми). У цій «обязаловці» немає різниці по чому та як це конкретне авто рухається – автобаном, дорогами інших категорій чи прибудинковими територіями, навіть немає різниці рухається це авто чи стоїть.

Таким чином, зважаючи на те, що ми люди дуже конкретні, пропонуємо:

1. Організувати проведення в місті Києві фахового аудиту на предмет використання всіх наявних майданчиків, які знаходяться на балансі міста та які можливо використати для тимчасового паркування автотранспортних засобів (мова звісно не йде за платні парковки, усіх видів, які знаходяться під офіційною охороною).

2. Визначені таким чином площі відмітити знаками, відповідною розміткою поділити ці площі на «зелені» (не плутати з ЗЕ-командою, та іншими зеленими) паркувальні місця і в подальшому використовувати ці місця для паркування автомототранспорту – БЕЗКОШТОВНО, звісно передбачивши систему контроля, з метою недопущення використання цих місць для постійної стоянки техніки (інспектори, паркомати, відеокамери, евакуатори, штрафмайданчики, штрафи і т.і.).

3. Відповідним чином необхідно визначити, відмітити та розмітити місця де паркування за рішенням місцевої влади заборонено з різних причин, окрім тих, де зупинка та стоянка автотранспорту взагалі заборонена чинними правилами дорожнього руху, і у разі паркування авто у таких «червоних» (не плутати з комуністами) місцях, застосовувати до власників, або водіїв цих авто весь наявний «драконівський» арсенал (інспектори, евакуатори, штрафмайданчики, штрафи і т.і.), що вже зараз мають на озброєнні нью-бізнесмени паркувального бізнесу.

4. Ініціювати прийняття Київрадою відповідного рішення, щодо таких нових правил паркування автомототранспорту в місті Києві.

Таким чином, Вами може бути втілено в життя (може вперше в реаліях сьогодення) один з основних принципів права та свободи людини – ТЕ ЩО НЕ ЗАБОРОНЕНО, ТО ДОЗВОЛЕНО, але в рамках встановлених правил !

Звісно, що запровадивши в місті Києві таку систему взаємовідносин між місцевою владою та автотранспортною спільнотою (а це дуже багато людей, вони ж і виборці), Ви порушите безбідне майбутнє певної групи людей, які вже намірилися підняти свій фінансовий стан на досить привабливий рівень (50 грн. за одну годину паркування одного авто) та вклали в це значні кошти (суперевакуатори, відеокамери, вишколений персонал і т.п.), але тут треба визначатися, або перемога на виборах Київського міського Голови, або сумнівний бізнес методом зайвого спустошення гаманців громадян!

Ми зовсім не боїмося відкрито заявляти про такі дієві пропозиції, бо їх може втілити в місті Києві тільки Київський міський Голова, разом з Київрадою, і ніхто більше. Доречі, на ці наші відкриті пропозиції відповідно можуть звернути увагу і міські голови інших міст України та представники інших органів місцевого самоврядування. Може правда зайнятися цим питанням і Уряд, чи Верховна Рада, але, як на нас, то їм точно не до цього, вони ж вирішують питання глобальні, а тут якесь там паркування.

Виходячи з вищевикладеного, ще раз заявляємо про свою потенційну готовність підтримати Вашу кандидатуру на прийдешніх виборах Київського міського Голови та надати суттєву допомогу тим фахівцям, які, як ми сподіваємося, можуть зайнятися реалізацією цього запропонованого нами соціально-інфраструктурного проєкту.