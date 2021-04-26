Двадцять перша річниця Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "Центр"

Вельмишановні панове офіцери, члени Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "Центр", наші шановні партнери та до них прирівняні, співчуваючі та інші причетні до нашої діяльності добродії - доповідаємо Вам, що наша громадська організація, утворена 22 квітня 2000 року, починає вже 22-й рік свого життя! З чим ми Вас всіх і вітаємо!

Знаходячись у доброму здравії, при ясній пам'яті та в нормальному гуморі - інформуємо Вас про те що наша славна Організація, незважаючи ні на які труднощі, продовжує свою роботу та ще й намагається виходити на новий рівень міжнародної співпраці.

Багато чого гарного та позитивного було зроблено нами разом за 21 рік нашої співпраці у рідній Міжнародній асоціації "ЦЕНТР", про все і написати вже немає ніякої можливості, бо не вистачить ні часу, ні місця навіть в електронній пам'яті всесвітнього павутиння.

Не хотілося б у цей, знаковий для нас всіх день, писати про погане, але за 21 рік сталося багато і негативних подій у царині нашої діяльності: деструктивними силами (це дуже м'яко кажучи) знищено на корню нашу Службу - Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та його регіональні підрозділи, хоча ми захищали її до останнього "набою"; безлад відбувається в органах прокуратури та СБУ (а там теж були наші спецпідрозділи); нашу потужну міліцію, дуже не якісно та на дилетантському рівні "реформовано" в поліцію в результаті чого вона втратила багато позицій, а саме зараз, якісь таємні реформатори займаються знищенням багатьох "зайвих" для когось, політичних партій, з задіянням для цього у якості гласного замовника «вбивства» партій (а є ще й негласні) Мінюсту, а в якості «кілерів» "вовчого" та інших судів (і це при тому, що суди у нашій багатостраждальній країні мають майже нульовий авторитет у суспільстві, бо справедливого суду в Україні на практиці не існує). У числі обраних до ліквідації політичних партій є і Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, яка створена нами ще у далекому 2004-му році на кадровій та структурній основі Міжнародної асоціації "ЦЕНТР". Партія Честі достойно пройшла, практично на наших кишенькових грошах, досить великий, майже 17-ти річний шлях і при цьому не лягла під владу, не продалася криміналітету, олігархату та ворогам України.

Та разом з тим, не зважаючи на майже повну стагнацію діяльності громадських (не грантових) організацій, дрібного та навіть середнього бізнесу в Україні (виживають тільки ті структури, які мають доступ до Держбюджету), маючи в реаліях ситуацію ускладнену всесвітньою пандемією коронавірусу - ми продовжуємо наполегливо працювати, підтримуючи нашу Асоціацію в робочому стані.

На даний час, основною темою, яку ми зараз втілюємо в життя, є амбітний масштабний соціальний Проєкт - розбудова нової Благодійної організації "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ЗАГИБЛИХ ОФІЦЕРІВ "ЦЕНТР" (Державна реєстрація Фонду 14.04.2021 року). Цей Фонд ми заснували разом з авторитетними громадськими організаціями, у тому числі міжнародними і закордонними та знаковими особистостями. Цей новий Проєкт, є продовженням 20-ти річної Програми нашої Асоціації - проведення Соціальних акцій для сімей загиблих представників різних силових структур і не тільки українських. Впевнені, що такий, так необхідний саме зараз під час війни з РФ Проєкт, ми, незважаючи ні на які труднощі розвинемо та надамо посильну допомогу дітям, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків "знаходячись у погонах".

Впевнені, що саме такі діти і є майбутнє нації!

Тому шановні друзі, ще раз з двадцятою річницею Вас з Дня створення Міжнародної асоціації "ЦЕНТР"! Ну, і до роботи! Нас чекають великі справи!