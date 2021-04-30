Звернення до Президента України щодо реформування судової системи

Шановний пане Президенте!

Маємо честь відкрито заявити про нашу палку підтримку Ваших прагнень ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, який в народі вже давно і не дарма називають «вовчим», але просто ліквідувати цей, так званий суд, вважаємо явно не достатнім. Ми виступаємо за створення спеціальної державної комісії під Вашим проводом, з залученням фахових юристів та представників громадськості, яка повинна буде здійснити повну ревізію всіх справ, які хоча б з дня Вашої інавгурації розглядав цей суд та приймав по ним рішення. Маємо великі сумніви щодо їх законності, правосудності, неупередженості тощо. Таким чином всі, без виключення, справи, які розглядалися цим судом хоча б за час Вашої каденції, явно підлягають перегляду, звісно з наслідками, у тому числі кримінального характеру, відносно тих конкретних суддів, які приймали по цим справам різні «дивні» рішення.

Інформуємо Вас про те, що останнім часом, цей так званий суд, виступав і зараз ще нажаль виступає таким собі «кілером» по знищенню (по бєспрєдєлу) «зайвих» політичних партій. Відповідний апеляційний суд теж у цій «схемі». Замовником цієї спецоперації «Ліквідація» виступило Міністерство юстиції України, яке, мабуть для гумору, хтось навіть ще хотів назвати «Міністерством правди».

Вимушені повторитися, але уважно вивчаючи Вашу інавгураційну промову, особливо ту частину де Ви говорили, що: «Ми всі українці і не існує більших чи менших, правильних і не правильних», приходимо до висновку, що зараз все ж таки є різниця між українцями, особливо щодо їх конституційного права займатися політичною діяльністю шляхом участі в діяльності політичних партій. Одним об’єднанням українців, на їх поточну діяльність, наша держава виділяє сотні мільйонів гривень, а іншим «0». І при цьому наш «дивний» закон ще й містить вимогу до «бідних» партій висувати кандидатів на виборах Народних депутатів та навіть на посаду Президента України. Якщо ні (немає на це грошей), то тоді – операція «Ліквідація» !

Ми не ставимо собі за мету у цьому листі доказувати аксіому, що політичні партії в Україні не фінансуються СМСками від студентів та пенсіонерами по 5-ть гривень. Тоді в чому ж провина «менших» і «не правильних» партій, може в тому, що вони «не лягли» під олігархів або й зовсім під агресивного сусіда України? Як же цим партіям «прорватися» в категорію «більших» та «правильних», не маючи «лівих» грошей ? Де ж та рівність українців ? Де ж правила «одні для всіх» ? Яким шляхом «до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу» ? Ці всі запитання толерується з фразами з Вашої промови. Чи може всі особи та партії, що треба, вже прийшли до влади?

То ж вимушені, наголосити, що на даному етапі «ревізії» судової системи України, процес знищення «зайвих» політичних партій треба негайно зупинити.

Крім того ми також підтримуємо Ваше занепокоєння щодо сучасного стану судової системи нашої країни в цілому, і зі свого боку відкрито заявляємо, що ніякої судової системи в нашій країні на разі не існує, а ті організації що зараз називаються судами, саме судами і не є.

Від цього безліч проблем – критична відсутність справедливості, повна зневіра громадян, і не тільки нашої країни, до наших, так званих, судів, стагнація бізнесу, практичний «стоп» по іноземним інвестиціям, свавілля криміналітету і ще багато чого негативного.

Вихід з цієї патової ситуації вбачаємо тільки один – рішення на самому високому державному рівні про одночасне звільнення з займаних посад всіх осіб в нашій країні, які мають статус суддів, виведення їх за штат та запровадження в Україні системи виборності суддів. Це повинно стосуватися судів усіх рівнів. При певній підготовці таку реформу судової гілки влади можна здійснити досить швидко і наш народ за це Вам буде дуже вдячний.

Відповідь на це наше відкрите звернення просимо доручити оприлюднити публічно, оскільки «судова» тема є зараз дуже актуальною в українському суспільстві.