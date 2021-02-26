Зеленський заявив, що судова система України у нинішньому форматі довела свою непридатність

"Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішня судова система довела свою непридатність.

Про це він зазначив на нараді з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, прем'єр-міністром Денисем Шмигалем, главами парламентських комітетів і міністрів, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України", - заявив Зеленський.

Наступного пленарного тижня парламент готується розглянути законопроєкт щодо реформування судової системи та блок економічних питань. Рада має завершити голосування за законопроєкти щодо підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (інвестиційних нянь). Закон передбачатиме державний захист та юридичну допомогу закордонним інвесторам, які ініціюватимуть інвестиційні проекти від 20 мільйонів євро.

Також на нараді обговорили екологічні законопроєкти, зокрема про заміну пластикових пакетів на ті, що розкладаються.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила так званий закон про інвестиційних нянь. Інвестори можуть розраховувати на підтримку, якщо вкладають кошти в промисловість, інфраструктуру, логістику, переробку сміття, туризм, освіту, медицину, спорт.

Згідно з законом, інвесторам з визначними інвестиціями має надаватися державна підтримка у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектувальних виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту.