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Верховний Суд остаточно повернув державі київський завод "Більшовик"

Заводське майно було незаконно відчужено у 2019 році. 

Верховний Суд остаточно повернув державі київський завод "Більшовик"
Фото: БЖ

Верховний Суд ухвалив остаточне рішення на користь повернення державі незаконно відчуженого майна "Першого київського машинобудівного заводу" ("Більшовик")

Суд залишив без задоволення касаційну скаргу суб’єкта господарювання та без змін рішення суду апеляційної інстанції про визнання недійсними торгів та повернення державі нежитлових будівель машинобудівного заводу площею понад 6,3 тис кв м, що розташовані у м. Києві, повідомили у пресслужбі суду. 

"Встановлено, що нерухоме майно машинобудівного заводу, органом управління яким є держава в особі Фонду держмайна України, відчужено всупереч волі власника поза приватизаційною процедурою", - зазначили в Суді. 

Правомірність проведення відповідних торгів є предметом чотирьох судових справ.

На сайті Фонду держмайна повідомили, що рішення було ухвалено судом ще 18 лютого. Уже в червні 2021 року завод можуть приватизувати. Для цього потрібно, щоб Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про розблокування аукціонів об'єктів великої приватизації, а Кабмін - затвердив умови. 

Нагадаємо, що незаконне відчуження майна відбулося у 2019 році. На торгах через держпідприємство СЕТАМ п'ять заводських будівель продали ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн". Фонд держмайна зразу відсторонив директора ДП і звернувся до суду для скасування торгів і повернення будівель заводу. 

Згодом суд домігся визнання торгів недійсними, а всі будівлі мали повернутися до складу "Першого київського машинобудівельного заводу". Втім "Агроміл Дистрибьюшн" оскаржувала рішення. 

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