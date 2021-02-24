Суд Лондона відхилив позов "Татнефти" до Коломойського та Боголюбова на майже $300 млн

Високий суд Лондона відхилив позов російської "Татнефти" на $294,3 млн до українських бізнесменів Геннадія Боголюбова, Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського і Павла Овчаренка в рамках справи "Укртатнафти".

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що рішення було ухвалене у зв'язку із закінченням терміну позовної давності.

У своєму рішенні суддя посилається на російське законодавство (ст. 196 ЦК РФ), згідно з яким термін позовної давності становить три роки.

"Застосування трирічного строку позовної давності відповідно до російського законодавства означає, що термін позовної давності "Татнефти" закінчився і його не слід відхиляти як несумісний з англійським публічним порядком", - йдеться в судовому рішенні.

В "Татнефти" рішення суду назвали “одностороннім і упередженим”. В компанії стверджують, що в рішенні не дана оцінка ряду фундаментальних питань, які були поставлені перед судом, зокрема щодо самого факту розкрадання грошових коштів, які належать "Татнефти".

"Татнефть" вивчає можливості щодо подання апеляції на це рішення і прийняття інших заходів щодо стягнення викрадених коштів", - прокоментували в компанії.

Зі свого боку в "Укртатнафті" підтвердили відмову Високого суду Англії в задоволенні вимог "Татнефти", зазначивши, що суд повністю розглянув матеріали справи.

Нагадаємо, "Укртатнафта" створена відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ. Раніше 18,296% акцій "Укртатнафти" належало структурам, близьким до ВАТ "Татнефть", міністерство майна Татарстану володіло 28,7788% акцій, ще 8,6% акцій належало безпосередньо "Татнефти". Однак у результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів у НПЗ була практично обнулена, а на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до групи "Приват".

"Татнефть" в 2007 році подала позов проти України в міжнародний арбітраж за порушення прав акціонерів. Спочатку сума позову становила 520 млн доларів, в 2009 році була збільшена до близько 2,4 млрд, але потім зменшена вдвічі.

Міжнародний арбітраж у липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити "Татнефти" компенсацію в розмірі $112 млн плюс відсотки у справі "Укртатнафти".

У квітні 2017 року "Татнефть" подала клопотання до Високого суду Лондона і Арбітражного суду Москви про примусове виконання цього рішення.